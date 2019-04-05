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В Москве мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу после переписки в Сети

В Москве 28-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу после того, как переписывался с ней в соцсетях на сексуальные темы. О произошедшем девочка рассказала психологу в своей школе, подозреваемого задержали, он сознался в содеянном.
В Москве мужчина изнасиловал 14-летнюю школьницу после переписки в Сети

Инцидент произошел сегодня на севере столицы. Школьница пообщалась со школьным психологом и призналась, что была изнасилована за два дня перед этим. Позже к правоохранителям обратилась и мать потерпевшей, подтвердив, что девочка переписывалась со взрослым мужчиной в Сети. Он поднимал во время общения сексуальные темы.

Работники полиции отправились по указанному адресу, где задержали 28-летнего местного безработного жителя. Он признался в том, что совершил сексуальные действия по отношению к школьнице, возбуждено уголовное дело.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 17:02

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