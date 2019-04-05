В Москве из тела мужчины извлекли засунутый любовницей во время секса утеплитель





Как пишет издание «МК», 49-летний фермер, продавший угодья для приобретения квартиры в Москве, решил отдохнуть и разнообразить сексуальную жизнь. Пока в новых апартаментах идет ремонт, а жена с дочерью находятся в старом жилище, привел к себе женщину, с которой познакомился вечером 4 апреля.Пара, немного «разогревшись» алкоголем, предалась любовным утехам. Страстная партнерша предложила любовнику испытать новые ощущения, уверив, что подобное иногда практикует с мужем. Секс-игрушку женщина сделала из 30-сантиметрового утеплителя, заправив его в презерватив, и погрузила ее в тело мужчины. В порыве страсти любовница не удержала приспособление, и оно полностью погрузилось в тело ловеласа. Самостоятельно извлечь его мужчина не смог, поэтому позвонил в скорую, а его гостья не стала дожидаться приезда медиков и сбежала.Москвича госпитализировали и собирались делать операцию. Однако мужчина, испугавшись хирургического вмешательства, ушел из клиники и обратился в другое медицинское учреждение, где врачам удалось достать «игрушку» из заднего прохода пострадавшего без применения кардинальных мер.