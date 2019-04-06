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«Земфира уже не та»: Поклонники певицы разочаровались её «дёрганьем» на вечере Литвиновой

Известная светская львица Яна Рудковская разместила в своём Instagram-аккаунте фрагмент с выступления Земфиры на вечере актрисы Ренаты Литвиновой. Многие пользователи соцсети оказались разочарованы увиденным, в комментариях отметив, что певица уже не та, а её странные движения во время исполнения музыкального хита «Почему» поклонники и вовсе охарактеризовали как «дёрганье».
«Земфира уже не та»: Поклонники певицы разочаровались её «дёрганьем» на вечере Литвиновой

Сама же Яна Рудковская, судя по её Instagram-посту, осталась очень довольна от проведённого времени. Музпродюсер написала, что Земфира зарядила её неуёмной энергетикой на год вперёд и ещё раз доказала публике свой певческий талант. «Земфира – это артист, дышащий своей музыкой! Она снова безумно меня очаровала», – написала Яна Рудковская, назвав атмосферу на вечере Ренаты Литвиновой фантастической.
«Земфира уже не та»: Поклонники певицы разочаровались её «дёрганьем» на вечере Литвиновой

Однако с владелицей Instagram-аккаунта не согласился большой процент её подписчиков-комментаторов. Многие из них написали, что Земфира либо просто не хочет, либо уже не умеет «зажигать» на своих концертах, а движения артистки во время исполнения песни они назвали как минимум странными.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:11

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