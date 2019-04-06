«Земфира уже не та»: Поклонники певицы разочаровались её «дёрганьем» на вечере Литвиновой

Сама же Яна Рудковская, судя по её Instagram-посту, осталась очень довольна от проведённого времени. Музпродюсер написала, что Земфира зарядила её неуёмной энергетикой на год вперёд и ещё раз доказала публике свой певческий талант.– написала Яна Рудковская, назвав атмосферу на вечере Ренаты Литвиновой фантастической.Однако с владелицей Instagram-аккаунта не согласился большой процент её подписчиков-комментаторов. Многие из них написали, что Земфира либо просто не хочет, либо уже не умеет «зажигать» на своих концертах, а движения артистки во время исполнения песни они назвали как минимум странными.