«Земфира уже не та»: Поклонники певицы разочаровались её «дёрганьем» на вечере Литвиновой
Известная светская львица Яна Рудковская разместила в своём Instagram-аккаунте фрагмент с выступления Земфиры на вечере актрисы Ренаты Литвиновой. Многие пользователи соцсети оказались разочарованы увиденным, в комментариях отметив, что певица уже не та, а её странные движения во время исполнения музыкального хита «Почему» поклонники и вовсе охарактеризовали как «дёрганье».
Сама же Яна Рудковская, судя по её Instagram-посту, осталась очень довольна от проведённого времени. Музпродюсер написала, что Земфира зарядила её неуёмной энергетикой на год вперёд и ещё раз доказала публике свой певческий талант. «Земфира – это артист, дышащий своей музыкой! Она снова безумно меня очаровала», – написала Яна Рудковская, назвав атмосферу на вечере Ренаты Литвиновой фантастической.
Однако с владелицей Instagram-аккаунта не согласился большой процент её подписчиков-комментаторов. Многие из них написали, что Земфира либо просто не хочет, либо уже не умеет «зажигать» на своих концертах, а движения артистки во время исполнения песни они назвали как минимум странными.
Сама же Яна Рудковская, судя по её Instagram-посту, осталась очень довольна от проведённого времени. Музпродюсер написала, что Земфира зарядила её неуёмной энергетикой на год вперёд и ещё раз доказала публике свой певческий талант. «Земфира – это артист, дышащий своей музыкой! Она снова безумно меня очаровала», – написала Яна Рудковская, назвав атмосферу на вечере Ренаты Литвиновой фантастической.
Однако с владелицей Instagram-аккаунта не согласился большой процент её подписчиков-комментаторов. Многие из них написали, что Земфира либо просто не хочет, либо уже не умеет «зажигать» на своих концертах, а движения артистки во время исполнения песни они назвали как минимум странными.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:11