Елена Корикова перестала сниматься в фильмах из-за угроз брошенного ею мужчины

Продолжительное время 46-летняя Елена Корикова не появлялась на экранах. После главной роли в теленовелле «Бедная Настя» о ней мало слышно. Однако недавно в одной из социальных сетей актриса выложила трогательное письмо от поклонницы, которая написала, что считает ее очень талантливой и советует продолжить актерскую карьеру.Под обращением подписчицы Елена Корикова откровенно рассказала историю о мужчине, который затаил на нее зло из-за того, что был брошен. В одно время в интернете стали появляться статьи, в которых клеветали на актрису. Сначала она не понимала, кто это делает, но позже работник СМИ назвал имя заказчика.Первое время Корикова очень переживала, но позже смирилась и даже благодарит бывшего возлюбленного за такую закалку характера.