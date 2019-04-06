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Елена Корикова перестала сниматься в фильмах из-за угроз брошенного ею мужчины

После съемок в теленовелле «Бедная Настя» актриса Елена Корикова практически не появляется на экранах. На своей странице в Instagram она впервые откровенно рассказала, почему так произошло.
Елена Корикова перестала сниматься в фильмах из-за угроз брошенного ею мужчины

Продолжительное время 46-летняя Елена Корикова не появлялась на экранах. После главной роли в теленовелле «Бедная Настя» о ней мало слышно. Однако недавно в одной из социальных сетей актриса выложила трогательное письмо от поклонницы, которая написала, что считает ее очень талантливой и советует продолжить актерскую карьеру.

Под обращением подписчицы Елена Корикова откровенно рассказала историю о мужчине, который затаил на нее зло из-за того, что был брошен. В одно время в интернете стали появляться статьи, в которых клеветали на актрису. Сначала она не понимала, кто это делает, но позже работник СМИ назвал имя заказчика.

Первое время Корикова очень переживала, но позже смирилась и даже благодарит бывшего возлюбленного за такую закалку характера.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 03:11

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