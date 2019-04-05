Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью





Недавно на просторах интернета появился ролик, где электрокар Tesla Model X ездит по тяжелому бездорожью. У него не возникает проблем с передвижением благодаря полному приводу, 220-миллиметровому клиренсу, трекшн-контролю и высокому крутящемуся моменту.Ранее уже было продемонстрировано, как Tesla Model X буксирует тягач с прицепом, масса которых составляет около 43 тысяч килограммов. Запись снимали в прошлом году в Норвегии на треке для гонок Valerbanen, который был покрыт снегом.