Эвелине Бледанс 50 лет: Интересные факты из жизни актрисы

«Я была уверена, что роман с таким молодым человеком не принесет мне ничего. Я бы всегда была его тенью из-за его знаменитой матери. Возможно именно из-за этого у нас так и не завязались отношения», - рассказала Бледанс.

«Я часто бежала по жизни слишком медленно, боясь обогнать своих коллег и обидеть их. Мне всегда было проще помогать, чем радоваться поражениям других. Такой подход можно назвать правильным, но далеко не всегда нужно оглядываться, так как перед человеком открываются новые горизонты только тогда, когда он смотрит вперед», - рассказала телеведущая.





Имя Эвелины Бледанс считается одной из ее визитных карточек, так как благодаря ему ее довольно трудно спутать с другой артисткой. Примечательно, что при рождении родители будущей звезды хотели назвать ее иначе. Так, мать и отец собирались назвать Бледанс Анастасией, но в последний момент во все происходящее вмешалась акушерка. Посмотрев на недавно появившуюся на свет малышку, она заявила, что такое имя ей не подходит. После этого родители всерьез задумались и решили назвать дочь Эвелиной. По словам самой звезды, данную историю она узнала уже в осознанном возрасте, но не расстроилась, так как ее имя ей очень нравится.Личная жизнь Эвелины Бледанс всегда вызывала массу споров среди фанатов. В юности у нее была возможность стать родственницей легендарной российской певицы Софии Ротару, но произойти этому было не суждено. Тогда за артисткой ухаживал сын певицы Руслан Евдокименко, однако в итоге он так и не получил взаимности. Телеведущая рассказывала, что он постоянно приезжал за ней и водил по дорогим ресторанам, но ей он сразу же показался слишком самоуверенным. В итоге их непродолжительный роман завершился, а Бледанс так и не стала родственницей Софии Ротару.Сама звезда никогда не стеснялась своей молодости, которая была полна приключений. По словам актрисы, они вместе с подругами неоднократно выходили на набережную для того, чтобы привлечь к себе внимание молодых парней. Представители сильного пола не могли устоять перед красотой девушек, из-за чего начинали ухаживать за ними. Сама Бледанс рассказывала, что они с подругами просто использовали молодых людей, после чего переставали с ними общаться по разным причинам.Одной из первых знаковых ролей для Бледанс стало ее появление в телевизионной программе «Маски-шоу». Там она сыграла сексуальную медсестру, сразу же обратив на себя внимание представителей мужского пола. Несколько раз ей даже приходилось полностью раздеваться для ярких кадров, которые позднее монтировались таким образом, чтобы соответствовать правилам телевизионного вещания. По словам Бледанс, она стала настоящей иконой стиля, так как после выхода первых программ с ее участием девушки начали покупать медицинские халаты и использовать их для соблазнения мужчин. Актриса уверена, что ее образ спас не одни супружеские отношения.Эвелина Бледанс часто общается с подписчиками своих страниц в социальных сетях на различные темы. Однажды она опубликовала пост, в котором подробно рассказала о своей самооценке. По ее словам, долгое время она не могла поверить в себя, так как на ее жизненном пути появлялись различные трудности. Несмотря на это, она смогла избавиться от вредной привычки и начать делать то, что считает нужным. Сейчас актриса уверена, что низкая самооценка может убить талантливого человека, который просто стесняется показывать свои умения и грамотно распоряжаться возможностями.По словам звезды, ее часто преследовали состоятельные поклонники, которые дарили ей дорогие подарки. Принимать их она долгое время не решалась, но подруги советовали ей использовать все возможности, которые предоставляет ей жизнь. Бледанс же уверена, что каждый человек должен всего добиваться самостоятельно, ввиду чего ему не следует пользоваться исключительно подарками от поклонников и почитателей.В 1993 году Бледанс впервые вышла замуж за комика Юрия Стыцковского. Брак продлился всего 2 месяца, после чего звезда быстро смогла справиться с утратой и завести новые отношения с бизнесменом из Израиля. Спустя 7 лет у них родился сын, но новый супруг звезды забрал его на родину, из-за чего они долгое время не могли общаться. В 2010 году у телеведущей родился второй сын.