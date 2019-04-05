В Перу обнаружены останки древнего четвероногого кита





Об этом могут свидетельствовать анатомическая структура хвоста и лап с перепонками, как у бобров, характеризующая животное как хорошего пловца, а также особенности конечностей и небольшие копыта на них. Останки особи международная команда ученых обнаружила в 2011 году. Микрофоссилии в слоях отложений на юге Перу, где находились кости, позволили с точностью определить возраст древнего обитателя Земли.Животное с телом, достигавшим в длину до 4 м, и четырьмя конечностями получило название Peregocetus pacificus («Странствующий кит, прибывший в Тихий океан»). Присутствие особи у побережья Перу подтверждает предположение, что предки китообразных, проживавшие на Земле около 42,6 млн лет назад, добрались от запада Африки и Южной Америки до Нового Света через Южную Атлантику. Специалисты Королевского института естественных наук в Бельгии продолжают изучать останки земноводного четвероногого кита и его сородичей. Ученые не исключают возможности обнаружения еще более древних представителей данного вида.