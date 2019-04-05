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Инсайдер: все три модели iPhone 2019 года получат тройную камеру

Инсайдер под ником OnLeaks в своем аккаунте в Twitter опубликовал новое изображение ожидаемых iPhone 2019 года. Блогер рассказал, что все три модели будут оснащены тройными камерами.
Инсайдер: все три модели iPhone 2019 года получат тройную камеру

Ранее считалось, что тройная камера будет эксклюзивом для топовой модели iPhone 2019, однако источник опубликовал противоречивые сведения. По информации блогера, наследники iPhone XS и iPhone XR также получат по три модуля. Первый из них будет основным, второй - телеобъективом,а третий - сенсором глубины с поддержкой Time of Flight (ToF).

Эксперты ожидают, что все три "яблочных" гаджета оборудуют дисплеями OLED. Отличием станут матовая расцветка корпуса в двух старших версиях смартфона и размер диагонали экрана. Других подробностей об устройствах пока нет.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:45

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