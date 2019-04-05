Инсайдер: все три модели iPhone 2019 года получат тройную камеру



I recently heard triple rear camera won't be exclusive to any 2019 iPhone. According to yet unconfirmed source, #iPhoneXI, #iPhoneXIMax and #iPhoneXIR will all three come with triple camera. Among others things, kinda frosted glass may be #iPhoneXI and #iPhoneXIMax only exclusive — Steve H.McFly (@OnLeaks) 4 апреля 2019 г.

Ранее считалось, что тройная камера будет эксклюзивом для топовой модели iPhone 2019, однако источник опубликовал противоречивые сведения. По информации блогера, наследники iPhone XS и iPhone XR также получат по три модуля. Первый из них будет основным, второй - телеобъективом,а третий - сенсором глубины с поддержкой Time of Flight (ToF).Эксперты ожидают, что все три "яблочных" гаджета оборудуют дисплеями OLED. Отличием станут матовая расцветка корпуса в двух старших версиях смартфона и размер диагонали экрана. Других подробностей об устройствах пока нет.