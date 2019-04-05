Инсайдер: все три модели iPhone 2019 года получат тройную камеру
Инсайдер под ником OnLeaks в своем аккаунте в Twitter опубликовал новое изображение ожидаемых iPhone 2019 года. Блогер рассказал, что все три модели будут оснащены тройными камерами.
Ранее считалось, что тройная камера будет эксклюзивом для топовой модели iPhone 2019, однако источник опубликовал противоречивые сведения. По информации блогера, наследники iPhone XS и iPhone XR также получат по три модуля. Первый из них будет основным, второй - телеобъективом,а третий - сенсором глубины с поддержкой Time of Flight (ToF).
Эксперты ожидают, что все три "яблочных" гаджета оборудуют дисплеями OLED. Отличием станут матовая расцветка корпуса в двух старших версиях смартфона и размер диагонали экрана. Других подробностей об устройствах пока нет.
Ранее считалось, что тройная камера будет эксклюзивом для топовой модели iPhone 2019, однако источник опубликовал противоречивые сведения. По информации блогера, наследники iPhone XS и iPhone XR также получат по три модуля. Первый из них будет основным, второй - телеобъективом,а третий - сенсором глубины с поддержкой Time of Flight (ToF).
Эксперты ожидают, что все три "яблочных" гаджета оборудуют дисплеями OLED. Отличием станут матовая расцветка корпуса в двух старших версиях смартфона и размер диагонали экрана. Других подробностей об устройствах пока нет.
I recently heard triple rear camera won't be exclusive to any 2019 iPhone. According to yet unconfirmed source, #iPhoneXI, #iPhoneXIMax and #iPhoneXIR will all three come with triple camera. Among others things, kinda frosted glass may be #iPhoneXI and #iPhoneXIMax only exclusive— Steve H.McFly (@OnLeaks) 4 апреля 2019 г.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:45