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Составлен ТОП- 5 самых лучших бюджетных японских полноприводных внедорожников

Специалистами веб-издания «АвтоВзгляд» составлен ТОП-5 самых лучших бюджетных японских полноприводных внедорожников. Пятое место эксперты закрепили за Nissan X-Trail.
Составлен ТОП- 5 самых лучших бюджетных японских полноприводных внедорожников

Этот среднеразмерный «паркетник», реализуемый по цене в 1,79 миллиона рублей, оснащён двигателем объёмом в 2 литра, обеспечивающим машине мощность в 144 «лошади», и бесступенчатым вариатором. Четвёртая позиция – у полноприводного Nissan Qashqai стоимостью 1,58 миллиона. Внедорожник оборудован мотором и вариатором, аналогичными таковым предыдущей автомодели. На третьей строке – Mitsubishi ASX за 1,49 миллиона рублей. За эти деньги предлагается комплектация с 2-литровым 150-сильным двигателем, пару в работе которому составляет бесступенчатый вариатор. Второе место данного рейтинга досталось внедорожнику Suzuki Vitara с ценником в 1,46 миллиона. Авто комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 117 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП.
Составлен ТОП- 5 самых лучших бюджетных японских полноприводных внедорожников

Лидером ТОП-5 самых лучших бюджетных японских полноприводных кроссоверов стал Nissan Terrano, считающийся «клоном» французского Renault Duster. Под капотом у него находится 1,6-литровый 114-сильный мотор, работающий наряду с 6-ступенчатой «механикой». Минимальная стоимость автомодели – 1,07 миллиона рублей.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:30

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