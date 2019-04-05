Составлен ТОП- 5 самых лучших бюджетных японских полноприводных внедорожников

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Этот среднеразмерный «паркетник», реализуемый по цене в 1,79 миллиона рублей, оснащён двигателем объёмом в 2 литра, обеспечивающим машине мощность в 144 «лошади», и бесступенчатым вариатором. Четвёртая позиция – у полноприводногостоимостью 1,58 миллиона. Внедорожник оборудован мотором и вариатором, аналогичными таковым предыдущей автомодели. На третьей строке –за 1,49 миллиона рублей. За эти деньги предлагается комплектация с 2-литровым 150-сильным двигателем, пару в работе которому составляет бесступенчатый вариатор. Второе место данного рейтинга досталось внедорожникус ценником в 1,46 миллиона. Авто комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 117 лошадиных сил и 5-ступенчатой МКПП.Лидером ТОП-5 самых лучших бюджетных японских полноприводных кроссоверов стал, считающийся «клоном» французского Renault Duster. Под капотом у него находится 1,6-литровый 114-сильный мотор, работающий наряду с 6-ступенчатой «механикой». Минимальная стоимость автомодели – 1,07 миллиона рублей.