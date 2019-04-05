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Переживший сердечный приступ мужчина рассказал о космосе и ангелах

Мужчина, который пережил сердечный приступ, рассказал, что видел загробную жизнь и был в космосе с ангелами. Статью соответствующего содержания опубликовало интернет-издание Express.
Переживший сердечный приступ мужчина рассказал о космосе и ангелах

Мужчина рассказал британским представителям Фонда изучения опыта близкой смерти, что перед сердечным приступом почувствовал боль в груди. Перед тем, как врачи вернули его к жизни, все стало черным, похожим на пространство космоса. Он отметил, что не чувствовал себя человеком, но память и сознание были полностью сохранены. В какой-то момент появились два луча света, которые очень были похожи на ангелов, но без крыльев. Их свечения были очень яркими.

По словам мужчины, один из ангелов был похож на его умершую бабушку, только в молодости. При чем этот образ звал его за собой, а он же, в свою очередь, ускорялся и испытывал чистое блаженство. Внезапное возвращение в свое тело принесло только боль и дискомфорт. Пациенту очень хотелось вернуться в то прекрасное место, где он находился раньше.

Специалисты уверены, что эти виденья нормальны и не всегда служат признаком загробной жизни. Они считают, что головной мозг просто начинает сканировать себя в попытках выжить. Однако некоторые исследователи придерживаются мнения, что загробная жизнь существует.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 16:21

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