Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни





Объект, получивший обозначение ALH-77005, нашли в период 1977-1978 годов на холмах Аллан на территории Антарктики в рамках миссии Национального института полярных исследований (Япония). Венгерские исследователи в новой научной работе описали результаты изучения марсианского метеорита, показавшего наличие внутри минерализованной органики, напоминающей различные виды бактерий. Это может служить доказательством существования в далеком прошлом на Марсе и других планетах жизни.Специалисты Исследовательского центра астрономии и наук о Земле в Будапеште уверены, их открытие очень важно для научного мира, и особенно для астробиологов. Результаты работы являются примером нового представления о микробном посредничестве в каменных метеоритах и могут изменить характер изучения астероидов.