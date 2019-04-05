Ученые: На метеорите с Марса обнаружены признаки жизни
Мировое сообщество согласно с заявлениями NASA об отсутствии жизни на Марсе, однако продолжает изучать, существовала ли она здесь когда-нибудь. Ученые из Венгрии выявили на обнаруженном в 1970-х марсианском метеорите органический материал в минерализованном виде.
Объект, получивший обозначение ALH-77005, нашли в период 1977-1978 годов на холмах Аллан на территории Антарктики в рамках миссии Национального института полярных исследований (Япония). Венгерские исследователи в новой научной работе описали результаты изучения марсианского метеорита, показавшего наличие внутри минерализованной органики, напоминающей различные виды бактерий. Это может служить доказательством существования в далеком прошлом на Марсе и других планетах жизни.
Специалисты Исследовательского центра астрономии и наук о Земле в Будапеште уверены, их открытие очень важно для научного мира, и особенно для астробиологов. Результаты работы являются примером нового представления о микробном посредничестве в каменных метеоритах и могут изменить характер изучения астероидов.
Объект, получивший обозначение ALH-77005, нашли в период 1977-1978 годов на холмах Аллан на территории Антарктики в рамках миссии Национального института полярных исследований (Япония). Венгерские исследователи в новой научной работе описали результаты изучения марсианского метеорита, показавшего наличие внутри минерализованной органики, напоминающей различные виды бактерий. Это может служить доказательством существования в далеком прошлом на Марсе и других планетах жизни.
Специалисты Исследовательского центра астрономии и наук о Земле в Будапеште уверены, их открытие очень важно для научного мира, и особенно для астробиологов. Результаты работы являются примером нового представления о микробном посредничестве в каменных метеоритах и могут изменить характер изучения астероидов.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:22