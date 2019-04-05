Наташа Королева спела песню «Веришь или нет» вместе с сыном Архипом

Наташа Королева на своей странице в Instagram разместила короткую видеозапись со своего выступления с сыном Архипом. На кадрах наследник нежно обнимает и целует маму, музыку обеспечили артисты с живым звучанием. Архип заметно переживает, однако подпевает Наташе Королевой, поздравляя коллектив "Авторадио" вместе с певицей.В комментариях поклонники отметили, что у Наташи Королевой очень хорошие отношения с сыном Архипом, видно, что они трепетно друг к другу относятся. У наследника популярной певицы очень красивый голос, добавили фанаты. В целом выступление звезд собрало множество положительных откликов, комплиментов и лайков.