Наташа Королева спела песню «Веришь или нет» вместе с сыном Архипом
Наташа Королева на дне рождения "Авторадио" спела одну из своих песен под названием «Веришь или нет» вместе с сыном Архипом. Певица рассказала в Instagram, что для их семьи это был знаменательный день , а наследник сильно переживал перед своим выступлением.
Наташа Королева на своей странице в Instagram разместила короткую видеозапись со своего выступления с сыном Архипом. На кадрах наследник нежно обнимает и целует маму, музыку обеспечили артисты с живым звучанием. Архип заметно переживает, однако подпевает Наташе Королевой, поздравляя коллектив "Авторадио" вместе с певицей.
В комментариях поклонники отметили, что у Наташи Королевой очень хорошие отношения с сыном Архипом, видно, что они трепетно друг к другу относятся. У наследника популярной певицы очень красивый голос, добавили фанаты. В целом выступление звезд собрало множество положительных откликов, комплиментов и лайков.
Наташа Королева на своей странице в Instagram разместила короткую видеозапись со своего выступления с сыном Архипом. На кадрах наследник нежно обнимает и целует маму, музыку обеспечили артисты с живым звучанием. Архип заметно переживает, однако подпевает Наташе Королевой, поздравляя коллектив "Авторадио" вместе с певицей.
В комментариях поклонники отметили, что у Наташи Королевой очень хорошие отношения с сыном Архипом, видно, что они трепетно друг к другу относятся. У наследника популярной певицы очень красивый голос, добавили фанаты. В целом выступление звезд собрало множество положительных откликов, комплиментов и лайков.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:56