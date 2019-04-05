АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В NASA показали новые детальные снимки мини-спутников Сатурна с Cassini
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

Наташа Королева спела песню «Веришь или нет» вместе с сыном Архипом

Наташа Королева на дне рождения "Авторадио" спела одну из своих песен под названием «Веришь или нет» вместе с сыном Архипом. Певица рассказала в Instagram, что для их семьи это был знаменательный день , а наследник сильно переживал перед своим выступлением.
Наташа Королева спела песню «Веришь или нет» вместе с сыном Архипом

Наташа Королева на своей странице в Instagram разместила короткую видеозапись со своего выступления с сыном Архипом. На кадрах наследник нежно обнимает и целует маму, музыку обеспечили артисты с живым звучанием. Архип заметно переживает, однако подпевает Наташе Королевой, поздравляя коллектив "Авторадио" вместе с певицей.

В комментариях поклонники отметили, что у Наташи Королевой очень хорошие отношения с сыном Архипом, видно, что они трепетно друг к другу относятся. У наследника популярной певицы очень красивый голос, добавили фанаты. В целом выступление звезд собрало множество положительных откликов, комплиментов и лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: На метеорите с Марса обнаружены
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2»
Анастасия Квитко отправилась на пляж в
Смартфон Samsung Galaxy A90 с
Наташа Королева спела песню «Веришь
Компания Apple на 25% снизила стоимость
Алексей Панин возмутил подписчиков фото
Подготавливается к выпуску
Алёна Кравец подарит Алле Пугачёвой на
Георгий Данелия будет похоронен 9
Названы самые красивые за всю историю
Анастасия Волочкова поделилась в
Palm Phone стал полноценным смартфоном
У Меган Маркл появился двойник – модель
В России пикап Isuzu D-Max подешевел во
Pocophone F1 от Xiaomi получил новые
"Чтобы сохранить в памяти живой образ
В Шотландии 18-летняя женщина узнала о
Клиенты Промсвязьбанка оценили
В России объявлены скидки на легковые
Для Nintendo Switch выпустят новый
Иосиф Оганесян заявил, что Ольга
Роман Гриценко познакомил новую девушку
Филипп Киркоров покормил Ольгу Бузову
"Секс-символ эпохи": Роза Сябитова
Самое узкое авто в мире Tango T600
Ученые выяснили, как кошки реагируют на
В Омске врачи женщине вместо рака
В NASA показали новые детальные снимки
"Были соседями и много времени
Просмотреть все новости