Стартовали предзаказы на электрокар Tesla Model Y





На выбор покупателям для предзаказа представлены 3 комплектации Tesla Model Y. Цены на самую дешёвую из них, заднеприводную Long Range, начинаются с отметки в 4 800 000 рублей. Минимальная стоимость следующей, полноприводной Long Range, составляет 5 200 000 рублей, а полноприводная Performance оценена ещё на миллион рублей дороже.Данная модель электромобиля проезжает при полном заряде аккумулятора около 500 км, а первую «сотню» километров она преодолевает уже через 3,7 секунды после старта.Бронирование автомодели стоит 150 000 рублей.