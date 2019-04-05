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Стартовали предзаказы на электрокар Tesla Model Y

Онлайн-магазин «Связной» и столичный автосалон Moscow Tesla Club сообщили о том, что с сегодняшнего дня стартовали предзаказы на электрокары Tesla Model Y. На рынках эти электрические внедорожники появятся в следующем году.
Стартовали предзаказы на электрокар Tesla Model Y

На выбор покупателям для предзаказа представлены 3 комплектации Tesla Model Y. Цены на самую дешёвую из них, заднеприводную Long Range, начинаются с отметки в 4 800 000 рублей. Минимальная стоимость следующей, полноприводной Long Range, составляет 5 200 000 рублей, а полноприводная Performance оценена ещё на миллион рублей дороже.

Данная модель электромобиля проезжает при полном заряде аккумулятора около 500 км, а первую «сотню» километров она преодолевает уже через 3,7 секунды после старта.

Бронирование автомодели стоит 150 000 рублей.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:30

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