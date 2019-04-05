Ляйсан Утяшева любит чувствовать себя полноценной хозяйкой на кухне

Ляйсан Утяшева опубликовала на своей странице пост, посвященный «универсальным», по ее словам, женщинам. Речь идет о дамах, успевающих следить за собой, строить карьеру, воспитывать детей и прекрасно управляться с домашними делами. Телеведущая в свои 23-24 года полагала, что в нынешнее время можно и не быть хранительницей домашнего очага. В этом она пыталась убедить свою родительницу, на что получала замечание: «Пока сопротивляешься и тратишь на это силы, мудрость веков уходит сквозь пальцы».Спустя годы, после ухода родного человека артистка осознала свою неправоту и теперь старается совмещать деятельность с ролью жены, матери и хозяйки. По словам Утяшевой, она смогла оценить, как приятно быть «полноценной хозяйкой» в доме, не обходя кухню стороной.