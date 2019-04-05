Компания Apple на 25% снизила стоимость iPhone XR





Стоимость других модификаций устройства тоже снизилась. Изначально купертиновцы предлагали свой iPhone XR с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем и 3 ГБ ОЗУ, базирующийся на чипе A12, за $1100, а после пересмотра цен реселлеры реализуют смартфон примерно за $850. Ценники гаджета на веб-сайте Apple остались неизменными.Серьезная скидка на «яблочный» девайс в Индии, уверены эксперты, не приведет к ажиотажу на него, так как для жителей страны аппарат даже с 25-процентной скидкой остается достаточно дорогим. Специалисты не исключают, что iPhone XR вскоре подешевеет и в России.