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Компания Apple на 25% снизила стоимость iPhone XR

Руководство Apple, как и обещало ранее, пересмотрело ценники своих аппаратов и снизило стоимость iPhone XR на 25%. Теперь жители Индии могут приобрести данную модель с ПЗУ в 64 ГБ примерно на $260 дешевле.
Компания Apple на 25% снизила стоимость iPhone XR

Стоимость других модификаций устройства тоже снизилась. Изначально купертиновцы предлагали свой iPhone XR с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем и 3 ГБ ОЗУ, базирующийся на чипе A12, за $1100, а после пересмотра цен реселлеры реализуют смартфон примерно за $850. Ценники гаджета на веб-сайте Apple остались неизменными.

Серьезная скидка на «яблочный» девайс в Индии, уверены эксперты, не приведет к ажиотажу на него, так как для жителей страны аппарат даже с 25-процентной скидкой остается достаточно дорогим. Специалисты не исключают, что iPhone XR вскоре подешевеет и в России.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:50

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