Максим Галкин похвастался своими «египетскими родственниками»
Максим Галкин обнародовав в Instagram-аккаунте фото со съемочной площадки, где он и его коллеги-актеры позируют в древнеегипетских костюмах. Юморист пошутил, что к нему приехали дальние родственники.
Галкин запечатлен в ярком наряде с немесом - царским головным убором фараонов на голове. Поклонники обратили внимание и на золотые шлепанцы на ногах шоумена. «Я дома», - написал артист, представив людей, позирующих возле него, своими родственниками.
Подписчики оценили шутку и постарались с юмором прокомментировать публикацию. Галкина назвали «хорошеньким фараончиком», некоторые попросили передать привет Клеопатре. Касательно «египетских родственников» Галкина, фанаты отметили, что те «прекрасно сохранились».
Галкин запечатлен в ярком наряде с немесом - царским головным убором фараонов на голове. Поклонники обратили внимание и на золотые шлепанцы на ногах шоумена. «Я дома», - написал артист, представив людей, позирующих возле него, своими родственниками.
Подписчики оценили шутку и постарались с юмором прокомментировать публикацию. Галкина назвали «хорошеньким фараончиком», некоторые попросили передать привет Клеопатре. Касательно «египетских родственников» Галкина, фанаты отметили, что те «прекрасно сохранились».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:38