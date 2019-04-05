Максим Галкин похвастался своими «египетскими родственниками»

Галкин запечатлен в ярком наряде с немесом - царским головным убором фараонов на голове. Поклонники обратили внимание и на золотые шлепанцы на ногах шоумена. «Я дома», - написал артист, представив людей, позирующих возле него, своими родственниками.Подписчики оценили шутку и постарались с юмором прокомментировать публикацию. Галкина назвали «хорошеньким фараончиком», некоторые попросили передать привет Клеопатре. Касательно «египетских родственников» Галкина, фанаты отметили, что те «прекрасно сохранились».