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Подготавливается к выпуску высокопроизводительная версия купе Lexus LC

Представитель японской корпорации Toyota Motor Мо Дюран проинформировал общественность о том, что к выпуску подготавливается ещё более производительная версия спорткупе Lexus LC. Она будет презентована в этом году.
Подготавливается к выпуску высокопроизводительная версия купе Lexus LC

Подробности о грядущей автоновинке специалист не стал раскрывать, отметив лишь, что машина будет представлять собой кое-что грандиозное, относящееся к автомодели Lexus LC. Ряд экспертов воспринял слова представителя японского бренда как намёк на то, что он подразумевает под подготавливаемым автомобилем ожидаемый LC F, представляющий собой более мощную модификацию спортивного купе.

По слухам, «заряженный» Lexus LC F оснастят либо V8 с объёмом на 4 литра, обеспечивающим машине мощность в 621 лошадиную силу, либо модернизированным вариантом нынешнего 5-литрового V8 без наддува.



 
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Авто
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:33

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