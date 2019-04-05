Георгий Данелия будет похоронен 9 апреля на Новодевичьем кладбище возле Олега Табакова и Станислава Говорухина





Вчера, 4 апреля, 88-летний кинорежиссер Георгий Данелия ушел из жизни из-за остановки сердца. Это стало настоящим ударом для родных и знакомых. Сегодня стало известно, где и когда пройдет церемония похорон Георгия Данелия. Участникам Союза кинематографистов удалось получить участок под захоронение на Новодевичьем кладбище. Получить разрешение на похороны там становится все труднее, поскольку свободная площадь сокращается.В связи с этим стоимость участка очень высока в долларовом исчислении. Несмотря на это, во вторник, 9 апреля, артиста придадут там земле. Его могила будет находиться возле могил коллег Олега Табакова и Станислава Говорухина.