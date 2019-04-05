Анастасия Квитко отправилась на пляж в Малибу в обтягивающем трикотажном костюме
Модель Анастасия Квитко, которую часто называют «российской Кардашьян», отправилась на пляж в Малибу в обтягивающем трикотажном костюме. После публикации фотографии в Instagram владелица аккаунта получила от подписчиков множество восторженных отзывов.
На снимке Анастасия Квитко запечатлена во время прогулки по пляжу калифорнийского города. Волосы у модели распущены и переброшены на одно плечо, а облегающий костюмчик, состоящий из белых трикотажных брюк и топа в тон, выгодно подчёркивает её пышные формы. Стопы Instagram-звезды в кадр не попали – хотя, как известно, знаменитость любит удивлять поклонников, позируя на пляжах в обуви на высоких каблуках.
В день публикации Анастасией Квитко сексуального фотоснимка он набрал более 85 000 лайков и свыше 1 100 комментариев.
На снимке Анастасия Квитко запечатлена во время прогулки по пляжу калифорнийского города. Волосы у модели распущены и переброшены на одно плечо, а облегающий костюмчик, состоящий из белых трикотажных брюк и топа в тон, выгодно подчёркивает её пышные формы. Стопы Instagram-звезды в кадр не попали – хотя, как известно, знаменитость любит удивлять поклонников, позируя на пляжах в обуви на высоких каблуках.
В день публикации Анастасией Квитко сексуального фотоснимка он набрал более 85 000 лайков и свыше 1 100 комментариев.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 15:14