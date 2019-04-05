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Анастасия Волочкова поделилась в Instagram впечатлениями от визита Ксении Собчак в ее дом

Популярная российская танцовщица Анастасия Волочкова поделилась в личном микроблоге своими впечатлениями от визита бывшей лучшей приятельницы Ксении Собчак в ее роскошный особняк.
Анастасия Волочкова поделилась в Instagram впечатлениями от визита Ксении Собчак в ее дом

По словам «белого лебедя», экс-претендент на пост главы РФ готова на все ради «пиара и лайков».

Несколько часов назад балерина опубликовала у себя на страничке в Instagram серию минутных видеозаписей, на которых представлен последний выпуск телешоу бывшей ведущей «Дома-2» под названием «Осторожно, Собчак».

Под роликами Анастасия оставила пост, в котором рассказала обо всех своих эмоциях от визита Ксении.

«В ответ я получила беспринципную, бессовестную пакость и мерзость..», - написала танцовщица.

Анастасия Волочкова поделилась в Instagram впечатлениями от визита Ксении Собчак в ее дом

Также Волочкова отметила, что теперь точно может сказать лишь одно – «зависть» и «злобу», которая есть в Собчак, никогда не получится уничтожить. Стоит отметить, что Анастасию очень возмутил тот факт, что Ксения без ее ведома «залезла» в ее спальню, где вовсю искала доказательства того, что у нее на самом деле есть любимый мужчина.

Не оставила без внимания балерина и инцидент, который произошел в бане. Выяснилось, что Ксения, не предупредив бывшую подругу, поставила в парилке маленькую видеокамеру и микрофон, где, как известно, звезды разговаривали на довольно личные темы.
«Ты совесть свою продала! И уже давно.. А ходы твои-дешевые и бессовестные..», - обратилась Волочкова к Собчак.

К слову, вчера балерина дала очередное интервью, в котором рассказала, что же осталось за кадром скандально известного телешоу.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:16

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