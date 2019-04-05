Алексей Панин возмутил подписчиков фото с дочерью и «рюмкой коньяка»





На фото Панин стоит у столика, за которым расположилась его наследница. Девочка протягивает звездному отцу стакан со светло-коричневой жидкостью, а он счастливо улыбается. Актер отметил, как хорошо иметь дочь: «Есть кому подать рюмку коньяка!»Судя по геометке, знаменитость посетил с дочерью Анной театр сатиры, где и решил сделать снимок, чтобы разыграть фолловеров. Панин уже давно заявлял, что отказался от спиртного, оставив свои ошибки в прошлом, и ведет здоровый образ жизни. Однако не все поклонники актера оценили его шутку и раскритиковали за провокационную фотографию с участием несовершеннолетней наследницы.