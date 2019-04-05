Алёна Кравец подарит Алле Пугачёвой на юбилей авторский парфюм
Алёна Кравец рассказала о подарке, подготовленном ею к юбилею Аллы Пугачёвой. Российская модель намерена вручить Примадонне духи из собственной авторской парфюмерной линии, её презентация намечена на следующий месяц.
Алёна Кравец отметила, что разработать аромат, который бы пришёлся по душе имениннице, было непросто, но увлекательно. Модель задействовала в данном процессе лучших французских парфюмеров. Чтобы угодить артистке, она также изобрела для парфюма оригинальный флакон с неповторимым дизайном.
Алёна Кравец отметила, что много времени потратила на расспросы друзей Аллы Пугачёвой на счёт ароматов, которые она предпочитает. «В результате у нас получился необыкновенный, слегка странноватый запах. Он представляет собой эффектный, свежий, лёгкий и практически невесомый флюид. После раскрытия аромат становится искрящимся и немного романтичным», – такими словами описала знаменитость приготовленный подарок.
Свой 70-летний юбилей Алла Пугачёва отпразднует 15 апреля.
Алёна Кравец отметила, что разработать аромат, который бы пришёлся по душе имениннице, было непросто, но увлекательно. Модель задействовала в данном процессе лучших французских парфюмеров. Чтобы угодить артистке, она также изобрела для парфюма оригинальный флакон с неповторимым дизайном.
Алёна Кравец отметила, что много времени потратила на расспросы друзей Аллы Пугачёвой на счёт ароматов, которые она предпочитает. «В результате у нас получился необыкновенный, слегка странноватый запах. Он представляет собой эффектный, свежий, лёгкий и практически невесомый флюид. После раскрытия аромат становится искрящимся и немного романтичным», – такими словами описала знаменитость приготовленный подарок.
Свой 70-летний юбилей Алла Пугачёва отпразднует 15 апреля.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:25