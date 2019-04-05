Алёна Кравец подарит Алле Пугачёвой на юбилей авторский парфюм

Алёна Кравец отметила, что разработать аромат, который бы пришёлся по душе имениннице, было непросто, но увлекательно. Модель задействовала в данном процессе лучших французских парфюмеров. Чтобы угодить артистке, она также изобрела для парфюма оригинальный флакон с неповторимым дизайном.Алёна Кравец отметила, что много времени потратила на расспросы друзей Аллы Пугачёвой на счёт ароматов, которые она предпочитает.– такими словами описала знаменитость приготовленный подарок.Свой 70-летний юбилей Алла Пугачёва отпразднует 15 апреля.