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У Меган Маркл появился двойник – модель Эрика Лоурен размера XXL

У Меган Маркл неожиданно для всех появился двойник. Речь идет об американской модели Эрике Лоурен размера XXL, чьи снимки в социальной сети Instagram вызвали недоумение среди большинства пользователей.
У Меган Маркл появился двойник – модель Эрика Лоурен размера XXL

Звезда интернета Эрика Лоурен похожа на герцогиню Сассекскую как две капли воды, если не учитывать ее пышные формы. Черты лица у девушки, являющейся адептом бодипозитива, практически такие, как у супруги принца Гарри.

Модель призналась в интервью, что о своем сходстве с бывшей актрисой она узнала от друзей, еще до того, как Меган Маркл стала женой наследника британского престола. «Копия» звезды «Форс-мажоров» чувствует себя польщенной сходством с герцогиней Сассекской.

Первый раз Эрику Лоурен заметили в одном из свадебных агентств Великобритании незадолго до бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри. Девушка сделала хорошую рекламу агентству, публикуя в аккаунте снимки в свадебных нарядах. Это позволяло представить, как будет выглядеть будущая герцогиня, отправляясь к алтарю. С того времени Лоурен стала приобретать все большую популярность среди юзеров.



 
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Общество / Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:00

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