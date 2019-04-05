У Меган Маркл появился двойник – модель Эрика Лоурен размера XXL

Звезда интернета Эрика Лоурен похожа на герцогиню Сассекскую как две капли воды, если не учитывать ее пышные формы. Черты лица у девушки, являющейся адептом бодипозитива, практически такие, как у супруги принца Гарри.Модель призналась в интервью, что о своем сходстве с бывшей актрисой она узнала от друзей, еще до того, как Меган Маркл стала женой наследника британского престола. «Копия» звезды «Форс-мажоров» чувствует себя польщенной сходством с герцогиней Сассекской.Первый раз Эрику Лоурен заметили в одном из свадебных агентств Великобритании незадолго до бракосочетания Меган Маркл и принца Гарри. Девушка сделала хорошую рекламу агентству, публикуя в аккаунте снимки в свадебных нарядах. Это позволяло представить, как будет выглядеть будущая герцогиня, отправляясь к алтарю. С того времени Лоурен стала приобретать все большую популярность среди юзеров.