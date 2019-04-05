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Сосо Павлиашвили рассказал о начале своего творческого пути

Сосо Павлиашвили принимал участие в съемках программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Музыкант рассказал подробности о своей жизни.
Сосо Павлиашвили рассказал о начале своего творческого пути

Сосо Павлиашвили с детства делал успехи в области музыки. Он с шестилетнего возраста занимался в музыкальной школе, его основным инструментом была скрипка. Мальчик подавал большие надежды, был участником многочисленных конкурсов, становился их лауреатом. Его даже отправили на стажировку в Москву.

Павлиашвили продолжил свой музыкальный путь и после окончания школы. Он поступил в консерваторию, где был отмечен преподавателями как наиболее талантливый ученик. Однако его карьера оказалась под угрозой, когда во время потасовки музыканту сломали палец. Исполнителю повезло – нашелся врач, который смог справиться с последствиями травмы без особых затруднений.

Через год артиста призвали в армию, где его талант по достоинству оценил офицер, который однажды предложил ему сыграть на рояле. В дальнейшем ему были созданы особые условия для несения службы, чтобы уберечь молодого человека от возможных неприятностей. В армии Павлиашвили собрал группу из местных ребят, вместе они пели грузинские песни и мировые хиты. Они организовывали концерты, на которые приходил весь офицерский состав. Слушатели даже специально приезжали из Риги.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:12

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