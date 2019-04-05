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В Шотландии 18-летняя женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Молодая жительница Глазго в Шотландии неожиданно для себя стала матерью во второй раз. Женщина не замечала беременности и узнала о ней за 45 минут до родов.
В Шотландии 18-летняя женщина узнала о беременности за 45 минут до родов

Как пишет издание The Mirror, 18-летняя мать после первых родов решила повременить со вторым ребенком и стала принимать противозачаточные препараты. В середине июля 2018 года молодая шотландка заметила, что ее живот резко округлился. Она вызвала скорую помощь, а уже через 45 минут родила малыша. Роженица недоумевала, как могла не заметить беременность. Женщина рассказала, что характерных признаков, которые указывали бы на «интересное» положение, у нее не наблюдалось, она лишь равномерно поправилась, что не вызвало никаких подозрений.

Медики затрудняются объяснить ситуацию. Предположительно, плод, как случается часто, находился ближе к спине, поэтому у жительницы Шотландии живот не увеличивался до самых родов.

После такого неожиданного «сюрприза» молодая мать решила выбрать для себя другой метод контрацепции и попросила установить ей специальную спираль. Кроме этого, женщина, желая предотвратить очередную нежелательную беременность, регулярно проводит экспресс-тесты.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:10

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