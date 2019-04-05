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Иосиф Оганесян заявил, что Ольга Рапунцель только на камеру «хорошая» и «любящая жена»

Участник реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян сообщил поклонникам, что «бренд» проекта Ольга Рапунцель только на камеру такая «хорошая» и «любящая жена».
Иосиф Оганесян заявил, что Ольга Рапунцель только на камеру «хорошая» и «любящая жена»

По словам возлюбленного Александры Черно, скоро в эфире телеканала «ТНТ» телезрители увидят, как Дмитренко на Лобном месте плакал, а его «любимая» супруга в этот момент сидела «с безразличным взглядом» и говорила о себе.

Судя по заявлениям Оганесяна, взаимопонимание в семействе Рапунцель и Дмитренко так и не наступило. Только в этот раз Дмитрий не может наладить отношения не только с Ольгой, но и со своей тещей – Татьяной Владимировной Григоревской.
Наш портал уже писал о том, что телебабушка то и дело вмешивается в отношения старшей наследницы, что очень злит Диму. Сама же Ольга не спешит занимать одну из сторон, указывая на то, что и муж, и мама ей очень дороги.
Иосиф Оганесян заявил, что Ольга Рапунцель только на камеру «хорошая» и «любящая жена»

Впрочем, не все телезрители «Дома-2», как оказалось, понимают, почему же Ольга и Дмитрий время от времени все-таки ругаются, да так, что Татьяне Владимировне приходится вступаться за дочь. И вот считанные часы назад все точки над «ё» решил поставить Иосиф Оганесян.

Иосиф опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, где заявил, что Рапунцель только на камеру «хорошая», а в жизни она «увы» не такая. Также Оганесян заметил, что не только ему жаль Дмитренко, но и всему коллективу, ведь Ольге «плевать» на Диму, сообщает Ondom2.

«Скоро выйдет эфир и вы все наглядно увидите..», - написал избранник Черно в личном профиле.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:40

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