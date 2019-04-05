"Чтобы сохранить в памяти живой образ сценариста:" Галина Стаханова не будет присутствовать на похоронах Георгия Данелии





В одном из своих интервью жена Георгия Данелии рассказала, что больше месяца назад у супруга была диагностирована пневмония и он лег в больницу. Продолжительное время медики боролись за его жизнь, но сердце не выдержало. Кинорежиссер скончался вчера, 4 апреля, в возрасте 88 лет, что стало большим потрясением для коллег.В 1993 году Галина Стаханова работала с Георгием Данелией над кинолентой «Настя». Она очень опечалена новостью, но сказала, что не будет присутствовать на церемонии похорон, так как хочет, чтоб он остался в ее памяти таким, каким был при жизни. Известно, что Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище, а вот дату панихиды уточнят позже.