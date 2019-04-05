Palm Phone стал полноценным смартфоном





Аппарат был задуман как дополнение к основному смартфону, который владелец может взять с собой, а основной телефон оставить дома. Устройство имеет несъемную сим-карту и заточено под Verizon, позволяет принимать звонки и смс на основной номер. Набор ПО можно регулировать по своему желанию. Девайс работает как с Android, так и с IOS.В новой модели уже нет необходимости подключать телефон к «родительскому» устройству, так как смартфон теперь имеет все необходимые функции. При этом производители сохранили его маленькие габариты.Кроме всего прочего данная модель получила улучшенные характеристики камеры и батареи. Устройство пока можно приобрести только в США, поступит ли оно в мировые продажи, пока не сообщается.