АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В NASA показали новые детальные снимки мини-спутников Сатурна с Cassini
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

В Омске врачи женщине вместо рака лечили астму

В Омске в клинике скончалась 52-летняя женщина, которой долгое время лечили астму вместо рака, так как поставили неправильный диагноз. Статью соответствующего содержания опубликовало местное интернет-издание Om1.ru.
В Омске врачи женщине вместо рака лечили астму

При обращении в больницу пациентке поставили диагноз воспаление легких и отправили в частную клинику, где ей выписали антибиотические препараты. После безрезультатного лечения медики пришли к выводу, что у женщины бронхит, а позже - бронхиальная астма.

В связи с постоянным ухудшением состояния здоровья больная неоднократно просила врачей направить ее в главную больницу области, но они этого так и не сделали. В онкологический диспансер женщину отправили только после того, как она была экстренно госпитализирована. У нее обнаружили рак.

Однако, несмотря на обследования, медики так и не определили, какая именно онкология у пациентки. Все время они назначали только сильные обезболивающие средства. После последнего совещания специалисты решили лечить ее химиотерапией, но было уже поздно - у больной остановилось сердце.

В минздраве Омской области заявили, что женщина скончалась, потому что поздно обратилась в ОД, а необходимое лечение она получала.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России пикап Isuzu D-Max подешевел во
Pocophone F1 от Xiaomi получил новые
"Чтобы сохранить в памяти живой образ
В Шотландии 18-летняя женщина узнала о
Клиенты Промсвязьбанка оценили
В России объявлены скидки на легковые
Для Nintendo Switch выпустят новый
Иосиф Оганесян заявил, что Ольга
Роман Гриценко познакомил новую девушку
Филипп Киркоров покормил Ольгу Бузову
"Секс-символ эпохи": Роза Сябитова
Самое узкое авто в мире Tango T600
Ученые выяснили, как кошки реагируют на
В Омске врачи женщине вместо рака
В NASA показали новые детальные снимки
"Были соседями и много времени
Ольга Рапунцель сняла на видео первые
В России упала стоимость на смартфоны
Врач из Москвы назвал безопасную для
Виктория Романец назвала Инессу Шевчук
«Вообще не актер»: Станислав Садальский
"АвтоВАЗ" представила апрельские скидки
Цена на новый Samsung Galaxy S10 Plus
В Сети появилась и сразу исчезла первая
ESO покажет первый снимок горизонта
Ученые: Отходы миссии "Аполлон-11" на
"Особенная" дочь Ирины Хакамады Мария
Опровергнута гипотеза о хромировании
"Был не готов к серьезному
Ресурс TENAA поделился первыми
Просмотреть все новости