В Омске врачи женщине вместо рака лечили астму





При обращении в больницу пациентке поставили диагноз воспаление легких и отправили в частную клинику, где ей выписали антибиотические препараты. После безрезультатного лечения медики пришли к выводу, что у женщины бронхит, а позже - бронхиальная астма.В связи с постоянным ухудшением состояния здоровья больная неоднократно просила врачей направить ее в главную больницу области, но они этого так и не сделали. В онкологический диспансер женщину отправили только после того, как она была экстренно госпитализирована. У нее обнаружили рак.Однако, несмотря на обследования, медики так и не определили, какая именно онкология у пациентки. Все время они назначали только сильные обезболивающие средства. После последнего совещания специалисты решили лечить ее химиотерапией, но было уже поздно - у больной остановилось сердце.В минздраве Омской области заявили, что женщина скончалась, потому что поздно обратилась в ОД, а необходимое лечение она получала.