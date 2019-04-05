В NASA показали новые детальные снимки мини-спутников Сатурна с Cassini
NASA впервые показало снятые аппаратом Кассини детальные снимки маленьких лун Сатурна. Необычная форма спутников обусловлена тем, что материал колец планеты собирается в области экватора.
NASA поделилось фотографиями лун Сатурна, впервые открытых и заснятых аппаратом Кассини. Пять небольших спутников были названы Пан, Атлас, Эпиметеус, Дафнис и Пандора. Их диаметр варьируется от 5 до 72 миль или 116 километров.
Расположены объекты между кольцами планеты и формировались из их ледяных частиц, отколовшихся от более крупного Энцелада. Луны росли постепенно в несколько этапов. Их массивные ядра могут быть частями расколовшегося когда-то крупного небесного тела.
На них оседал материал колец, образуя пористую поверхность. Все спутники бугристые и далеки по форме от эллипса, а новые частицы собираются в районе экватора.
Отметим, что Кассини провёл на орбите Сатурна 13 лет и прекратил работу в сентябре 2017 года. Новые данные позволили учёным узнать, насколько динамична и активна система планеты и её лун. Работа Кассини помогла в написании около 4 тысяч новых научных статей.
NASA поделилось фотографиями лун Сатурна, впервые открытых и заснятых аппаратом Кассини. Пять небольших спутников были названы Пан, Атлас, Эпиметеус, Дафнис и Пандора. Их диаметр варьируется от 5 до 72 миль или 116 километров.
Расположены объекты между кольцами планеты и формировались из их ледяных частиц, отколовшихся от более крупного Энцелада. Луны росли постепенно в несколько этапов. Их массивные ядра могут быть частями расколовшегося когда-то крупного небесного тела.
На них оседал материал колец, образуя пористую поверхность. Все спутники бугристые и далеки по форме от эллипса, а новые частицы собираются в районе экватора.
Отметим, что Кассини провёл на орбите Сатурна 13 лет и прекратил работу в сентябре 2017 года. Новые данные позволили учёным узнать, насколько динамична и активна система планеты и её лун. Работа Кассини помогла в написании около 4 тысяч новых научных статей.
Наука / Авторские новости
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:02