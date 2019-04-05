В России объявлены скидки на легковые автомобили JAC Motors





Предложение по получению скидки распространяется на автомобили любых марок и годов производства. Так, например, сдав свою машину по данной программы и приобретя новый JAC S3, можно сэкономить 20 000 рублей, покупка же автомодели JAC S5 обойдётся в таком случае на 30 000 рублей дешевле.На данный момент количество автосалонов JAC Motors на территории России составляет 44 площадки, которые расположены в 33 городах.