В России объявлены скидки на легковые автомобили JAC Motors
Официальным дистрибьютором JAC Motors, ООО «Джак автомобиль», объявлены скидки на легковые машины данной китайской госкомпании, специализирующейся на выпуске автобусов и автомобилей. Запущенная централизованная программа трейд-ин подразумевает возможность обмена своей модели на новый внедорожник.
Предложение по получению скидки распространяется на автомобили любых марок и годов производства. Так, например, сдав свою машину по данной программы и приобретя новый JAC S3, можно сэкономить 20 000 рублей, покупка же автомодели JAC S5 обойдётся в таком случае на 30 000 рублей дешевле.
На данный момент количество автосалонов JAC Motors на территории России составляет 44 площадки, которые расположены в 33 городах.
Предложение по получению скидки распространяется на автомобили любых марок и годов производства. Так, например, сдав свою машину по данной программы и приобретя новый JAC S3, можно сэкономить 20 000 рублей, покупка же автомодели JAC S5 обойдётся в таком случае на 30 000 рублей дешевле.
На данный момент количество автосалонов JAC Motors на территории России составляет 44 площадки, которые расположены в 33 городах.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:57