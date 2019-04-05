В России пикап Isuzu D-Max подешевел во всех комплектациях





Японская фирма Isuzu проанализировала авторынки России, покупательскую способность и активность, и приняла решение снизить цены на свои полноприводные пикапы. Покупатели могут сэкономить до 150 тысяч рублей, если захотят приобрести Isuzu D-Max Terra. Этот автомобиль, оснащенный дизельным двигателем с объемом 2,5 л и мощностью в 163 лошадиные силы, с механической коробкой передач на 5 положений, обойдется в 1 885 000 руб. А с автоматическим переключением скоростей он будет стоить 2 249 000 рублей.Модель Isuzu D-Max Energy является «средним» вариантом комплектации. Цена на нее составит 2 349 000 рублей. Наиболее дорогая модель линейки с максимальным «фаршем» Isuzu D-Max Black Edition пока продается по прежней цене от 2 185 000 до 2 585 000 рублей.