"Секс-символ эпохи": Роза Сябитова поздравила Дмитрия Нагиева с днём рождения

"Ты мечта всех женщин фертильного возраста! С днём рождения тебя, дорогой!" - написала ведущая.

На странице Сябитовой в соцсети появилось оригинальное поздравление для Нагиева, которому 4 апреля исполнилось 52 года. Ведущая показала совместную фотографию с коллегой и пожелала ему успехов в карьере. Знаменитость сравнила актёра с хорошим коньяком, улучшающим свои качества с возрастом. Также Сябитова выразила уверенность, что Нагиев с лёгкостью добьётся любой поставленной цели.Отметим, что на российском телевидении благодаря популярным сериалам и проекту "Голос" Нагиев стал одним из наиболее востребованных шоуменов. Желая отойти от комедийных ролей, артист согласился сняться в фильме "Непрощённый".Драматический герой картины после событий на Боденском озере мстит за свою семью авиадиспетчеру, который допустил ошибку, приведшую к катастрофе. Прообразом героя Нагиева стал Виталий Калоев.