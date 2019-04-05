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"Секс-символ эпохи": Роза Сябитова поздравила Дмитрия Нагиева с днём рождения

Роза Сябитова поздравила в Instagram Дмитрия Нагиева с днём рождения. 52-летнего актёра и шоумена телеведущая назвала секс-символом эпохи.
"Секс-символ эпохи": Роза Сябитова поздравила Дмитрия Нагиева с днём рождения

На странице Сябитовой в соцсети появилось оригинальное поздравление для Нагиева, которому 4 апреля исполнилось 52 года. Ведущая показала совместную фотографию с коллегой и пожелала ему успехов в карьере. Знаменитость сравнила актёра с хорошим коньяком, улучшающим свои качества с возрастом. Также Сябитова выразила уверенность, что Нагиев с лёгкостью добьётся любой поставленной цели.

"Ты мечта всех женщин фертильного возраста! С днём рождения тебя, дорогой!" - написала ведущая.

Отметим, что на российском телевидении благодаря популярным сериалам и проекту "Голос" Нагиев стал одним из наиболее востребованных шоуменов. Желая отойти от комедийных ролей, артист согласился сняться в фильме "Непрощённый".

Драматический герой картины после событий на Боденском озере мстит за свою семью авиадиспетчеру, который допустил ошибку, приведшую к катастрофе. Прообразом героя Нагиева стал Виталий Калоев.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:32

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