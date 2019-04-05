Для Nintendo Switch выпустят новый контролер с разъемом для наушников





Летом этого года был анонсирован выход нового проводного контролера Faceoff Deluxe, который будет иметь разъем для наушников диаметром 3,5мм. Пользователи смогут легко подключить гарнитуру и играть, используя голосовой чат.Функция разработана Vivox, которые отвечают также за внутриигровой чат Fortnite. Приложение от Nintendo пользователи не всегда оценивали хорошо, но оправдывалось это тем, что смартфон всегда под рукой.Контролер не будет слишком отличаться от предыдущей модели. Разработчики сделали ставку на аудио-составляющую, добавив кнопки управления звуком. Также порадует достаточно длинный 10-футовый USB-кабель для подключения к док-станции Switch. Предварительный заказ можно будет осуществить в мае, а цена прогнозируется в районе 25 долларов.