Самое узкое авто в мире Tango T600 имеет ширину 99 см
Ситикар Tango T600 от малоизвестной американской фирмы Commuter Cars является самым узким авто в мире. Его ширина составляет всего 99 см.
Естественно, первым преимуществом такой автомодели считается удобство при её парковке. Вторым немаловажным плюсом следует назвать силовую установку данной машины, которая работает на электротяге. Что касается скоростного максимума, он достигает отметки в 217 км/ч. До первой сотни километров ситикар разгоняется всего за 4 секунды после старта.
Всё это возможно благодаря оснащению Tango T600 двумя электродвигателями, подпитывающимися от батареи таких типов: свинцовой АКБ, обеспечивающей запас хода лишь на 64 км, и литиевой, дающей энергии на целых 240 км.
К слову, владельцами автомобилей Tango T600 являются такие известные люди, как актёр Джордж Клуни и гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи.
Естественно, первым преимуществом такой автомодели считается удобство при её парковке. Вторым немаловажным плюсом следует назвать силовую установку данной машины, которая работает на электротяге. Что касается скоростного максимума, он достигает отметки в 217 км/ч. До первой сотни километров ситикар разгоняется всего за 4 секунды после старта.
Всё это возможно благодаря оснащению Tango T600 двумя электродвигателями, подпитывающимися от батареи таких типов: свинцовой АКБ, обеспечивающей запас хода лишь на 64 км, и литиевой, дающей энергии на целых 240 км.
К слову, владельцами автомобилей Tango T600 являются такие известные люди, как актёр Джордж Клуни и гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:20