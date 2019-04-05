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В России упала стоимость на смартфоны Huawei, Honor и Asus

В России временно упала стоимость на смартфоны Huawei, Honor и Asus. Скидки распространяются не только на мобильные устройства, но и на другие гаджеты и аксессуары крупнейших производителей.
В России упала стоимость на смартфоны Huawei, Honor и Asus

В рамках масштабной акции от Huawei, которая продлится с 4 по 7 апреля, российские покупатели могут приобрести аппараты Mate 20 Pro и Lite, Nova 3 и Nova 3i, P20 Lite. Кроме того, бренд снизил цены на модели Honor. Скидки на смартфоны составляют 1-5 тысяч рублей.

Корпорация предлагает потенциальным клиентам из РФ также Huawei Mediapad со скидками до 7 тысяч рублей. В распродаже участвуют смарт-часы Honor Watch, Huawei Watch, фитнес-браслеты и наушники. Скидки на последние аксессуары составляют 500-1500 рублей.

Инициативу китайского «коллеги» решила поддержать и компания Asus. На отечественном рынке по сниженной цене можно купить устройства ZenFone Max Pro и ZenFone. По имеющимся данным, размер скидки, зависимо от конфигурации, составляет около 2 тысяч рублей.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:51

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