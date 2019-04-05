Цена на новый Samsung Galaxy S10 Plus снижена на 20%





В самом начале Galaxy S10 Plus можно было купить за 77 тысяч рублей, а сейчас флагман уже можно приобрести за 60. Младшая модель этой линейки Galaxy S10е начинала продаваться по цене 56 990 рублей. Стоимость её на данный момент снизилась до 45 000 рублей. Планируется, что смартфоны этой серии и дальше будут дешеветь.Линейка Galaxy- это самые популярные смартфоны на Android. Их продают сотнями миллионов копий в год. Производители стараются сделать устройство со всеми передовыми разработками «на борту» и при этом учитывают удобство пользования.По сравнению с предыдущими линейками, дизайн аппарата практически не изменился. Приятно, что производители прислушались к просьбам многих пользователей и оставили разъем для наушников 3,5 мм. Датчик разблокировки по отпечаткам пальцев спрятали под экран. Традиционно была применена технология защита от влаги и пыли. Впервые реализован адаптивный режим нагрузки на батарею.