Ученые выяснили, как кошки реагируют на свое имя





В эксперименте приняли участие около 80 кошек. В ходе исследования специалисты записывали на аудио, как люди называли питомцев по кличкам, а также произносили похожие слова. Сначала это делал хозяин, а в следующем этапе уже совершенно незнакомый человек. Запись воспроизводилась для кошек с небольшим промежутком времени.В результате выяснилось, что больше 50% питомцев двигали головой и ушами, около 10% отзывались в ответ, двигали хвостом и подходили к человеку. Это позволило прийти к выводу, что кошки отлично различают человеческую речь. Они понимают собственные клички, когда они звучат среди других слов, потому что связывают их с разными стимулами.