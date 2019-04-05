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Ученые выяснили, как кошки реагируют на свое имя

Ученые из Японии после проведения ряда экспериментов выяснили, как кошки реагируют на свое имя. Статью соответствующего содержания опубликовало местное издание.
Ученые выяснили, как кошки реагируют на свое имя

В эксперименте приняли участие около 80 кошек. В ходе исследования специалисты записывали на аудио, как люди называли питомцев по кличкам, а также произносили похожие слова. Сначала это делал хозяин, а в следующем этапе уже совершенно незнакомый человек. Запись воспроизводилась для кошек с небольшим промежутком времени.

В результате выяснилось, что больше 50% питомцев двигали головой и ушами, около 10% отзывались в ответ, двигали хвостом и подходили к человеку. Это позволило прийти к выводу, что кошки отлично различают человеческую речь. Они понимают собственные клички, когда они звучат среди других слов, потому что связывают их с разными стимулами.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:08

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