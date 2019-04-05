Ученые: Отходы миссии "Аполлон-11" на Луне помогут узнать о распространении жизни в космосе





Как пишет издание Vox, за время полётов на Луну экипажи миссий "Аполлон" были вынуждены избавиться от 96 контейнеров с различным мусором, включая отходы жизнедеятельности. Последние наполовину состоят из бактерий, которым пришлось выживать в суровый условиях спутника Земли. Оставив микроорганизмы в наиболее экстремальной среде, космонавты невольно запустили естественный эксперимент, результаты которого могут представлять важность для науки.Авторы Vox задаются вопросом: если вскрыть контейнеры, какова вероятность выживания бактерий? Просуществовав долгие годы на Луне, органика имеет все шансы распространиться и в межзвёздном пространстве. Таким образом Солнечная система, включая Марс, может быть заселена жизнью.Участник миссии "Аполлон-11" Базз Олдрин выразил в Twitter смущение, что кто-то станет изучать контейнер с его отходами. На Луне космонавт побывал в 1969 году после Нила Армстронга, а с 1972 года на спутник никто не возвращался.