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"Были соседями и много времени проводили вместе": Александр Гудков рассказал о первой любви

Российский телеведущий Александр Гудков на Youtube-канале «Маша спросит» ответил на вопрос о первой любви. Юморист развернуто рассказал о своей личной жизни.
"Были соседями и много времени проводили вместе": Александр Гудков рассказал о первой любви

На шоу Марии Мельниковой 36-летний Александр Гудков поделился своими воспоминаниями о первой любви. Девушку, в которую актер был влюблен с 1-го по 9-ый класс, звали Катя. Они были соседями и много времени проводили вместе. Участник шоу «Comedy Woman» признался, что вместе с ней он «отрывался по-полной», в частности варил ядовитые грибы и бросался головами кур.

Недавно Александр Гудков с Катей встретились в электричке, в которой ехали в город Ступино, там они оба родились. Девушка была с ребенком. Они разговорились и вспомнили множество веселых случаев из детства.

На вопрос ведущей о желании начать с Катей все сначала, Гудков сказал, что они и так при каждой встрече шутят, что все равно будут вместе, даже несмотря на то, что она замужем.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:00

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