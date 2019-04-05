"Были соседями и много времени проводили вместе": Александр Гудков рассказал о первой любви

На шоу Марии Мельниковой 36-летний Александр Гудков поделился своими воспоминаниями о первой любви. Девушку, в которую актер был влюблен с 1-го по 9-ый класс, звали Катя. Они были соседями и много времени проводили вместе. Участник шоу «Comedy Woman» признался, что вместе с ней он «отрывался по-полной», в частности варил ядовитые грибы и бросался головами кур.Недавно Александр Гудков с Катей встретились в электричке, в которой ехали в город Ступино, там они оба родились. Девушка была с ребенком. Они разговорились и вспомнили множество веселых случаев из детства.На вопрос ведущей о желании начать с Катей все сначала, Гудков сказал, что они и так при каждой встрече шутят, что все равно будут вместе, даже несмотря на то, что она замужем.