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Ресурс TENAA поделился первыми изображениями смартфона Meizu 16s
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Ресурс TENAA поделился первыми изображениями смартфона Meizu 16s

Ресурс TENAA поделился первыми изображениями смартфона Meizu 16s, который выйдет в апреле. Устройство получило новое расположение выступающей основной камеры.
Ресурс TENAA поделился первыми изображениями смартфона Meizu 16s

Сайт TENAA опубликовал несколько инсайдерских изображений готовящегося к анонсу Meizu 16s с разных ракурсов. Ожидается, что вслед за рендерами появится и список характеристик смартфона. На картинках можно видеть чёрный корпус устройства с другим расположением задней камеры. Её передвинули с середины в левый край, сравнительно с Meizu 16.

Под вертикально установленными датчиками имеется вспышка с модулем лазерной фокусировки, на что указывает отверстие в ней. Задняя часть корпуса модели выполнена из стекла с металлической рамкой, камера несколько выступает. Неизвестно, защищён ли объектив стеклом по примеру Xiaomi Mi 9, получившим сапфировое покрытие.

До этого рендер Meizu 16s в белом варианте демонстрировал гендиректор Хуан Чжан. Закруглённый корпус модели покрыт стеклом. На нём можно рассмотреть USB Type-C и другое положение логотипа. Напомним, анонс новинки состоится уже в этом месяце.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:30

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