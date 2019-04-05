АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В NASA показали новые детальные снимки мини-спутников Сатурна с Cassini
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

В Сети появилась и сразу исчезла первая серия восьмого сезона «Игры престолов» до официальной премьеры

За 10 дней до официальной премьеры первой серии восьмого сезона «Игры престолов» она уже появилась в Сети, на YouTube-канале пользователя под ником TheRealFrikiDoctor. И хотя «утечка» вскоре исчезла из виртуального пространства, поклонники сериала, успевшие просмотреть видеокадры, уже вовсю делятся подробностями увиденного на площадках соцсетей.
В Сети появилась и сразу исчезла первая серия восьмого сезона «Игры престолов» до официальной премьеры

Как известно, предыдущий сезон «Игры престолов» закончился следующими событиями: Сноу выяснил своё настоящее происхождение и вступил в союз с Матерью Драконов, в то время как Дейнерис лишилась питомца, управлять которым стал Король Ночи; на Восточном Дозоре поселились одичалые под предводительством Тормунда, и в последней серии на них стал надвигаться Король Ночи на «зомбодраконе», обрушивающем часть Стены, в то время как Тормунд предпринимает попытки спастись бегством. Вот на таком напряженном моменте создатели телесериала и оставили его поклонников ожидать целых два года продолжения событий.
В Сети появилась и сразу исчезла первая серия восьмого сезона «Игры престолов» до официальной премьеры

Если верить утечке, то в первой серии восьмого сезона «Игры престолов» Король Ночи, напавший на Чёрный замок, всё-таки сжигает его. Дондаррион продолжает воевать против ходоков и убивает того самого, который отобрал Жизнь Эдда, однако же, судя по всему, и сам погибает.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 11:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые выяснили, как кошки реагируют на
В NASA показали новые детальные снимки
"Были соседями и много времени
Ольга Рапунцель сняла на видео первые
В России упала стоимость на смартфоны
Врач из Москвы назвал безопасную для
Виктория Романец назвала Инессу Шевчук
«Вообще не актер»: Станислав Садальский
"АвтоВАЗ" представила апрельские скидки
Цена на новый Samsung Galaxy S10 Plus
В Сети появилась и сразу исчезла первая
ESO покажет первый снимок горизонта
Ученые: Отходы миссии "Аполлон-11" на
"Особенная" дочь Ирины Хакамады Мария
Опровергнута гипотеза о хромировании
"Был не готов к серьезному
Ресурс TENAA поделился первыми
Игорь Николаев отсчитывает время до
Путешественник во времени из 2028 года
На наследство Георгия Данелии могут
УАЗ повысит антикоррозийные свойства
«Мучают приступы удушья»: Сын Сергея
Астрономы нашли переживший смерть
Принц Гарри и Меган Маркл официально
Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч
Apple может выпустить компактный
Возлюбленная Ромы Жукова Ольга
Эксперт: В России невозможен
Leap Motor готовиться представить
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
Просмотреть все новости