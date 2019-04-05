В Сети появилась и сразу исчезла первая серия восьмого сезона «Игры престолов» до официальной премьеры





Как известно, предыдущий сезон «Игры престолов» закончился следующими событиями: Сноу выяснил своё настоящее происхождение и вступил в союз с Матерью Драконов, в то время как Дейнерис лишилась питомца, управлять которым стал Король Ночи; на Восточном Дозоре поселились одичалые под предводительством Тормунда, и в последней серии на них стал надвигаться Король Ночи на «зомбодраконе», обрушивающем часть Стены, в то время как Тормунд предпринимает попытки спастись бегством. Вот на таком напряженном моменте создатели телесериала и оставили его поклонников ожидать целых два года продолжения событий.Если верить утечке, то в первой серии восьмого сезона «Игры престолов» Король Ночи, напавший на Чёрный замок, всё-таки сжигает его. Дондаррион продолжает воевать против ходоков и убивает того самого, который отобрал Жизнь Эдда, однако же, судя по всему, и сам погибает.