Игорь Николаев отсчитывает время до юбилея Аллы Пугачевой

Музыкант написал для артистки много хитов и очень сожалеет, что идея публиковать их пришла к нему слишком поздно, и он не успеет напомнить обо всех за десять дней, оставшихся до юбилея. Николаев решил выбрать самые знаковые в его сотрудничестве с Пугачевой композиции.Первой в рамках «обратного отсчета» времени до юбилея звезды композитор представил песню «Императрица», исполнив хит Ирины Аллегровой самостоятельно. Николаев посвятил его Примадонне отечественной эстрады, но она призналась, что в силу своей скромности сама себе такие оды не может произносить.