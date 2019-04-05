Игорь Николаев отсчитывает время до юбилея Аллы Пугачевой
Игорь Николаев посвятил видео, появившееся в его Instagram-микроблоге, предстоящему юбилею Аллы Пугачевой. Композитор «включил» обратный отсчет до 70-летия легендарной певицы и пообещал ежедневно представлять исполненные ею композиции его авторства.
Музыкант написал для артистки много хитов и очень сожалеет, что идея публиковать их пришла к нему слишком поздно, и он не успеет напомнить обо всех за десять дней, оставшихся до юбилея. Николаев решил выбрать самые знаковые в его сотрудничестве с Пугачевой композиции.
Первой в рамках «обратного отсчета» времени до юбилея звезды композитор представил песню «Императрица», исполнив хит Ирины Аллегровой самостоятельно. Николаев посвятил его Примадонне отечественной эстрады, но она призналась, что в силу своей скромности сама себе такие оды не может произносить.
Музыкант написал для артистки много хитов и очень сожалеет, что идея публиковать их пришла к нему слишком поздно, и он не успеет напомнить обо всех за десять дней, оставшихся до юбилея. Николаев решил выбрать самые знаковые в его сотрудничестве с Пугачевой композиции.
Первой в рамках «обратного отсчета» времени до юбилея звезды композитор представил песню «Императрица», исполнив хит Ирины Аллегровой самостоятельно. Николаев посвятил его Примадонне отечественной эстрады, но она призналась, что в силу своей скромности сама себе такие оды не может произносить.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:26