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ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля

Обсерватория ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры Стрелец А* 10 апреля. Пресс-конференция пройдёт одновременно в разных странах мира и будет транслироваться на YouTube.
ESO покажет первый снимок горизонта событий чёрной дыры 10 апреля

Сотрудники ESO сообщили о "революционных" результатах проекта Event Horizon Telescope, который собрал огромный массив данных о чёрной дыре Стрелец А*, позволивший получить первый снимок её горизонта событий. 10 апреля в нескольких странах стартует пресс-конференция, в которой учёные расскажут, что им удалось узнать о сверхмассивном объекте, сформировавшем Млечный Путь.

Благодаря гигабайтам новой информации астрономы смоделируют, как выглядит сердце Галактики. Поскольку чёрная дыра поглощает электромагнитное излучение и свет, для всех существующих телескопов она остаётся фактически невидима.

Однако, объединив мощь нескольких аппаратов, в ESO наблюдали за горизонтом событий, скрытым за облаками пыли и газа. Что происходит за пределами Млечного Пути, исследователи расскажут в трансляции на YouTube, которая пройдёт по центральноевропейскому времени в 15 часов.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:02

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