"Особенная" дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская вышла на публику со своим возлюбленным

Ирина Хакамада замужем за финансовым советником Владимиром Евгеньевичем Сиротинским. Это уже четвертый брак журналистки, в котором родилась дочь Мария. Медики диагностировали у нее синдром Дауна. Продолжительное время мать пыталась не показывать свою наследницу на публике, но позже все чаще стала с ней появляться в общественных местах. На данный момент девушке 21 год, она самостоятельна и воспитана благодаря усилиям родителей.Уже несколько лет Мария Сиротинская строит отношения со спортжурналистом Владом Ситдиковым, который тоже родился "особенным". Хакамада одобряет выбор дочери. Пара не торопится официально вступать в брак, хоть и планирует устроить торжество. Влюбленные вместе принимают участие в показах мод, делают видео для блогов и снимаются в фотосессиях.Пару дней назад дочь Ирины Хакамады приехала со своим парнем в Катар, где посетила шестое благотворительное мероприятие Love Ball модели Натальи Водяновой. На балу, где проводился сбор денег для семей, которые воспитывают детей с особенностями развития, молодые люди были в белых нарядах.