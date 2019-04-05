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"Особенная" дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская вышла на публику со своим возлюбленным

Российский политический деятель Ирина Хакамада 21 год назад родила дочь, у которой был диагностирован синдром Дауна. Недавно Мария Сиротинская вместе со своей второй половинкой пришла на благотворительный бал Натальи Водяновой в Катаре.
"Особенная" дочь Ирины Хакамады Мария Сиротинская вышла на публику со своим возлюбленным

Ирина Хакамада замужем за финансовым советником Владимиром Евгеньевичем Сиротинским. Это уже четвертый брак журналистки, в котором родилась дочь Мария. Медики диагностировали у нее синдром Дауна. Продолжительное время мать пыталась не показывать свою наследницу на публике, но позже все чаще стала с ней появляться в общественных местах. На данный момент девушке 21 год, она самостоятельна и воспитана благодаря усилиям родителей.

Уже несколько лет Мария Сиротинская строит отношения со спортжурналистом Владом Ситдиковым, который тоже родился "особенным". Хакамада одобряет выбор дочери. Пара не торопится официально вступать в брак, хоть и планирует устроить торжество. Влюбленные вместе принимают участие в показах мод, делают видео для блогов и снимаются в фотосессиях.

Пару дней назад дочь Ирины Хакамады приехала со своим парнем в Катар, где посетила шестое благотворительное мероприятие Love Ball модели Натальи Водяновой. На балу, где проводился сбор денег для семей, которые воспитывают детей с особенностями развития, молодые люди были в белых нарядах.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:54

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