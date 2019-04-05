"Был не готов к серьезному продолжению": Анатолий Руденко назвал причины расставания с Татьяной Арнтгольц





По словам актера, они проявили обоюдную симпатию по время съемок сериала «Простые истины». Молодой человек боялся открыть свои чувства, поскольку девушка на тот момент состояла в отношениях. Но всё изменил случай. Руденко получил опасную травму во время катания на горных лыжах. Его даже пришлось госпитализировать. Состояние его здоровья вызывало опасения у врачей, потому мужчина решил не медлить и написал Татьяне Арнтгольц. Молодые люди встретились, это и положило начало их роману.Пара была вместе в течение трех лет. Актер сам принял решение закончить отношения. Причиной, по его словам, стало то, что девушка была взрослее его морально, а он был не готов к серьезному продолжению. Руденко считает, что будущее у этого романа все равно бы не сложилось, потому он всё сделал правильно.На данный момент каждый из актеров строит другие отношения. Сам Руденко состоит в браке с Еленой Дудиной, а Татьяна Арнтгольц счастлива с Марком Богатыревым.