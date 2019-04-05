АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ресурс TENAA поделился первыми изображениями смартфона Meizu 16s
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

На наследство Георгия Данелии могут претендовать вдова, дочь и внуки

Трагическое известие о смерти Георгия Данелии отразилось болью в сердцах почитателей его таланта. Теперь общество обсуждает, кому может достаться наследство 88-летнего режиссера, и придется ли его вдове Галине Юрковой делить имущество с другими родственниками.
На наследство Георгия Данелии могут претендовать вдова, дочь и внуки

Мэтр кинематографа был трижды женат – два раза официально. У Данелии и его первой жены – наследницы министра строительства Ирины Гинзбург родилась дочь Светлана, но пара рассталась, прожив вместе четыре года. Развод прошел без скандалов и режиссер сохранил хорошие отношения с ребенком и его матерью. Наследница кинодеятеля стала юристом и подарила отцу внучку Ирину.

Данелия с Любовью Соколовой, являвшейся его второй избранницей, прожил в гражданском браке 25 лет. Пара «нажила» сына Николая, однако он погиб в 26-летнем возрасте, оставив дочерей Маргариту и Алену. Справиться со смертью родного человека режиссеру помогла Галина Юркова, повстречавшаяся на его жизненном пути в трудный для него период. Многие считали актрису «охотницей» за знаменитыми мужчинами и не одобрили выбор Данелии. Однако супруги прожили в браке 30 счастливых лет, но детей у них не было.

По словам юристов, на имущество создателя любимых многими фильмов, скончавшегося 4 апреля, могут претендовать его вдова и дочь Светлана в равной степени, так как считаются наследницами первой очереди. Свои права на получение доли материальных благ имеют право предъявить внучки Данелии. В случае, если режиссер оставил завещание, наследство разделится согласно воле покойного.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Был не готов к серьезному
Ресурс TENAA поделился первыми
Игорь Николаев отсчитывает время до
Путешественник во времени из 2028 года
На наследство Георгия Данелии могут
УАЗ повысит антикоррозийные свойства
«Мучают приступы удушья»: Сын Сергея
Астрономы нашли переживший смерть
Принц Гарри и Меган Маркл официально
Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч
Apple может выпустить компактный
Возлюбленная Ромы Жукова Ольга
Эксперт: В России невозможен
Leap Motor готовиться представить
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
Ученые: Неправильное питание может
Медики: Оливковое масло снижает риск
Объявлены ценники смартфонов Xiaomi Mi
Ученые: Секс обязателен для поддержания
Учёные обнаружили литий в примитивной
«Непричесанную» Тину Канделаки сравнили
Ученые: Сахар не улучшает настроение, а
Настя Ивлеева продемонстрировала
Redmi 2 Pro с Snapdragon 855 с
Ясновидящая Марианна Абравитова: Между
Молодая возлюбленная Петросяна Татьяна
Ольге Бузовой приписали роман с Егором
Chevrolet Corvette C8 получил цифровую
Ученые: В прошлом на астероидах могли
«Предатели не нужны»: Антон
Просмотреть все новости