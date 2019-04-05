На наследство Георгия Данелии могут претендовать вдова, дочь и внуки

Мэтр кинематографа был трижды женат – два раза официально. У Данелии и его первой жены – наследницы министра строительства Ирины Гинзбург родилась дочь Светлана, но пара рассталась, прожив вместе четыре года. Развод прошел без скандалов и режиссер сохранил хорошие отношения с ребенком и его матерью. Наследница кинодеятеля стала юристом и подарила отцу внучку Ирину.Данелия с Любовью Соколовой, являвшейся его второй избранницей, прожил в гражданском браке 25 лет. Пара «нажила» сына Николая, однако он погиб в 26-летнем возрасте, оставив дочерей Маргариту и Алену. Справиться со смертью родного человека режиссеру помогла Галина Юркова, повстречавшаяся на его жизненном пути в трудный для него период. Многие считали актрису «охотницей» за знаменитыми мужчинами и не одобрили выбор Данелии. Однако супруги прожили в браке 30 счастливых лет, но детей у них не было.По словам юристов, на имущество создателя любимых многими фильмов, скончавшегося 4 апреля, могут претендовать его вдова и дочь Светлана в равной степени, так как считаются наследницами первой очереди. Свои права на получение доли материальных благ имеют право предъявить внучки Данелии. В случае, если режиссер оставил завещание, наследство разделится согласно воле покойного.