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Астрономы нашли переживший смерть звезды осколок ядра планеты

Астрономы из Великобритании нашли осколок ядра планеты, переживший смерть материнской звезды. Массивное тело вращается вокруг белого карлика с орбитальным периодом в 2 часа.
Астрономы нашли переживший смерть звезды осколок ядра планеты

Мощный телескоп GTC помог учёным из Уорикского университета обнаружить объект, который может быть частью планетарного ядра, оставшегося после взрыва сверхновой. Белый карлик находится в 410 световых годах от Солнечной системы и по размерам сопоставим с Землёй. Масса мёртвой звезды составляет 70% от солнечной.

Светило окружено большим диском из пыли и осколков планет, чья эмиссионная линия газа позволила телескопу зафиксировать на орбите необычный планетезималь. Вращается тело вокруг белого карлика с коротким периодом в 2 часа.

На таком расстоянии менее плотный объект был бы разорван гравитацией звезды. С диаметром в 600 км планетезималь имеет колоссальную плотность от 7,7 до 39 гр на кубический сантиметр.

Предположительно, диаметр планеты в изначальном виде был равен нескольким сотням километров. Кусок чистого железа астрономы склонны считать фрагментом планетарного ядра.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:52

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