«Мучают приступы удушья»: Сын Сергея Зверева заявил об опасной болезни и недостатке денег

«Если бы Сергей Зверев в своё время не забрал моего сына из детдома, то по достижении им 18 лет он бы получил квартиру от государства», – защитила позицию Сергея Зверева-младшего его биологическая мать Виктория Парфенова.

Многим известно, что парикмахер Сергей Зверев воспитывал сына Сергея. Он обеспечивал мальчику достойное обучение в школе, а также брал его с собой на различные светские мероприятия. Но 6 лет назад сын и отец поссорились, и теперь они почти не общаются. В 20-летнем возрасте Зверев-младший оставил дом и начал самостоятельную жизнь, к настоящему моменту уже успев дважды жениться.Ныне сын стилиста вместе с супругой арендует небольшую квартиру, в то время как его знаменитый родитель организовывает пикеты против возведения на Байкале завода. В студию «На самом деле» Зверев-младший пришёл, чтобы поделиться с общественностью своими проблемами, ведь с недавних пор к финансовым трудностям добавились и нелады со здоровьем. По словам героя телепередачи, временами он всерьёз опасается за свою жизнь, подозревая, что в какой-то из дней попросту не проснётся, так как из-за астмы и ещё одной патологии, которую он не стал называть, задохнётся во сне.Сергей Зверев-младший заявил: отец обязан обеспечить его жилплощадью, иначе тот получит от него судебный иск. Конкретно он желает того, чтобы Сергей Зверев-старший помог ему купить квартиру в Коломне, иначе он заявит о своих правах на долю элитного жилья парикмахера на Тверской.