УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих авто с помощью новой американской технологии





Как рассказал в интервью Руслан Горевой, являющийся операционным директором Ульяновского автомобильного завода, в прошлом предприятию пришлось столкнуться с большими имиджевыми потерями, вызванными низкой стойкостью кузова к коррозии. Он полагает, что в настоящий момент ситуация значительно улучшилась.Мероприятия, реализованные в прошлом году, позволили усовершенствовать антикоррозийные свойства машин. Это стало возможным при использовании грунтовочного материала, в составе которого содержится сульфаминовая кислота, проникающая в скрытые сечения кузова. Секрет стойкости заключается и в применении оцинкованных колец, сварочного клея 3М и клея Revoform 16 в местах соединения деталей. Указанные новшества придают большую жесткость соединениям.Специалисты провели тестирование в камере солевого тумана, чьи результаты позволили сделать вывод: после обработки металла новым средством ржавчина стала распространяться в два раза меньше. Коррозийная стойкость несущих систем моделей марки увеличилась до 1000 часов благодаря новейшей грунт-эмали.