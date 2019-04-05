АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ресурс TENAA поделился первыми изображениями смартфона Meizu 16s
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих авто с помощью новой американской технологии

Предприятие УАЗ планирует повысить антикоррозийные свойства своих авто с помощью применения американской технологии и катафорезного грунта нового поколения PPG. Лабораторные испытания показали: использование нововведений позволяет в два раза увеличить стойкость моделей к ржавчине.
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих авто с помощью новой американской технологии

Как рассказал в интервью Руслан Горевой, являющийся операционным директором Ульяновского автомобильного завода, в прошлом предприятию пришлось столкнуться с большими имиджевыми потерями, вызванными низкой стойкостью кузова к коррозии. Он полагает, что в настоящий момент ситуация значительно улучшилась.

Мероприятия, реализованные в прошлом году, позволили усовершенствовать антикоррозийные свойства машин. Это стало возможным при использовании грунтовочного материала, в составе которого содержится сульфаминовая кислота, проникающая в скрытые сечения кузова. Секрет стойкости заключается и в применении оцинкованных колец, сварочного клея 3М и клея Revoform 16 в местах соединения деталей. Указанные новшества придают большую жесткость соединениям.

Специалисты провели тестирование в камере солевого тумана, чьи результаты позволили сделать вывод: после обработки металла новым средством ржавчина стала распространяться в два раза меньше. Коррозийная стойкость несущих систем моделей марки увеличилась до 1000 часов благодаря новейшей грунт-эмали.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Был не готов к серьезному
Ресурс TENAA поделился первыми
Игорь Николаев отсчитывает время до
Путешественник во времени из 2028 года
На наследство Георгия Данелии могут
УАЗ повысит антикоррозийные свойства
«Мучают приступы удушья»: Сын Сергея
Астрономы нашли переживший смерть
Принц Гарри и Меган Маркл официально
Компактвэн Renault Triber за 520 тысяч
Apple может выпустить компактный
Возлюбленная Ромы Жукова Ольга
Эксперт: В России невозможен
Leap Motor готовиться представить
Пиар-директор Юлии Началовой Анна
Ученые: Неправильное питание может
Медики: Оливковое масло снижает риск
Объявлены ценники смартфонов Xiaomi Mi
Ученые: Секс обязателен для поддержания
Учёные обнаружили литий в примитивной
«Непричесанную» Тину Канделаки сравнили
Ученые: Сахар не улучшает настроение, а
Настя Ивлеева продемонстрировала
Redmi 2 Pro с Snapdragon 855 с
Ясновидящая Марианна Абравитова: Между
Молодая возлюбленная Петросяна Татьяна
Ольге Бузовой приписали роман с Егором
Chevrolet Corvette C8 получил цифровую
Ученые: В прошлом на астероидах могли
«Предатели не нужны»: Антон
Просмотреть все новости